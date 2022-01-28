В НАТО не считают, что Россия решится на вторжение в Украину – СМИ

В Североатлантическом альянсе (НАТО) выразили мнение, что Российская Федерация не планирует очередное вторжение в Украину, так как для этого стянуто недостаточно войск на государственной границе.

Такое мнение высказал европейский источник издания Euractiv в НАТО

– Чтобы вторгнуться в такую ​​большую страну с такими вооруженными силами (как в Украине, – Ред.), вам нужны военные возможности, отличные от тех, которые развернуты в настоящее время, – заявил он.

Он добавил, что Альянс не имеет права военного вмешательства, так как Украина – не член НАТО.

– Но если Россия допустит ошибку, напав на государство-член НАТО, у нас будет Третья мировая война, – сказал источник издания.

При этом он подчеркнул, что Украина – партнер НАТО с повышенными возможностями, а потому у Альянса есть “определенные моральные обязательства”, включающие в себя, в том числе, санкции против РФ в случае вторжения.

Источник: Euractiv