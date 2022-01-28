У НАТО не вважають, що Росія зважиться на вторгнення в Україну – ЗМІ

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) висловили думку, що Російська Федерація не планує чергового вторгнення в Україну, оскільки для цього стягнуто недостатньо військ на державному кордоні.

Таку думку висловило європейське джерело видання Euractiv у НАТО

– Щоб вторгнутися у таку велику країну з такими збройними силами (як в Україні, – Ред.), вам потрібні військові можливості, відмінні від тих, які розгорнуті нині, – заявив він.

Він додав, що Альянс не має права військового втручання, оскільки Україна не є членом НАТО.

– Але якщо Росія припуститься помилки, напавши на державу-член НАТО, у нас буде Третя світова війна, – сказало джерело видання.

При цьому він наголосив, що Україна – партнер НАТО з підвищеними можливостями, а тому Альянс має “певні моральні зобов’язання”, що включають, зокрема, санкції проти РФ у разі вторгнення.

Джерело: Euractiv