Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о ведении специальной военной операции на Донбассе.

Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение по всей территории страны.

Мировые лидеры отреагировали на вторжение российских войск в Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака.

— США, союзники и партнеры ответят решительно и объединенно. Мир привлечет Россию к ответственности, — отметил Байден.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

— Мы не позволим президенту Путину разрушить европейскую архитектуру безопасности. Он не должен недооценивать решимость и силу наших демократий. Европейский Союз поддерживает Украину и ее народ. Украина возьмет верх, — подчеркнула она.

We will not let President Putin tear down Europe’s security architecture. He should not underestimate the resolve and strength of our democracies. The European Union stands with Ukraine and its people. Ukraine will prevail. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с заявлением о начале специальной военной операции России на Донбассе и заявила, что мировое сообщество “не забудет” Кремлю военные действия в Украине.

— Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет действия России, — написала она.

Mit dem Angriff auf die #Ukraine bricht #Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen. Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern reagieren. Unsere ganze Solidarität gilt der Ukraine. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 24, 2022

Также Бербок назвала день, когда началась российская операция, позорным.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, Россия должна немедленно прекратить военные действия.

— В рамках G7, НАТО и ЕС мы сегодня будем тесно координировать свои действия. Это ужасный день для Украины и темный день для Европы, — говорит он.

Russia must stop this military action immediately. Within the framework of the G7, Nato and the EU, we will coordinate closely today. This is a terrible day for Ukraine and a dark day for Europe. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2022

Президент Польши Анджей Дуда пообещал совместный ответ ЕС и НАТО на агрессию РФ. Он говорит, что несмотря на усилия международного сообщества, Украина стала жертвой жестокого, неспровоцированного и неоправданного российского нападения.

— Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, будем вместе отвечать на русскую жестокую агрессию и не оставим Украину без поддержки, — пишет он.

Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что они решительно осуждают решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить свои военные операции.

— Франция солидарна с Украиной. Она стоит на стороне украинцев и работает вместе со своими партнерами и союзниками, чтобы остановить войну, — добавил он.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что президент России Владимир Путин выбрал путь кровопролития и разрушений, начав это неспровоцированное нападение на Украину.

— Я поражен ужасными событиями в Украине, и я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Великобритания и наши союзники ответят решительно, — подчеркнул он.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps. President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine. The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил агрессию России против Украины и выразил свою солидарность с украинским правительством и ее народом.

— Я поддерживаю тесные контакты с нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, чтобы координировать наш ответ, — написал Санчес.

The Government of Spain condemns Russia’s aggression against Ukraine and expresses its solidarity with the Ukrainian Government and its people.

I remain in close contact with our partners and allies in the European Union and @NATO to coordinate our response. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 24, 2022

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта также написал, что осуждает нападение России на Украину: Мои мысли с украинским народом перед лицом этого неоправданного и жалкого нападения.

I strongly condemn Russia’s military action against Ukraine.

I will meet with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of National Defence and the National Armed Forces Supreme Chief (CEMGFA). — António Costa (@antoniocostapm) February 24, 2022

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовской также осудил вторжение РФ в Украину и заявил, что Чехия присоединяется к требованию начать консультации союзников по ст.4 договора о НАТО.

— Решительно осуждаю вторжение России в Украину. Решение Кремля начать абсолютно неспровоцированное нападение — неприемлемо и нарушает международное право. Я возмущен неприемлемым поведением РФ, это не имеет ничего общего с современной европейской политикой, — говорит он.

I strongly condemn the Russian invasion of Ukraine. The Kremlin’s decision to launch a completely unprovoked attack is unacceptable and in contradiction to international law. Together with Allies, we will respond to this barbaric act of aggression. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 24, 2022

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил нападение России на Украину и призвал Запад к решительным действиям.

— Решительно осуждаю военную атаку России против Украины. Это ставит под угрозу миллионы невинных людей и подрывает фундамент международного порядка. Настало время Западу отреагировать должным образом, — заявил он.

I strongly condemn Russia’s military attack against #Ukraine. It endangers millions of innocent people& undermines the foundations of international order. It is up for the West now to respond appropriately!#StandWithUkraine???????????????? — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 24, 2022

Министр иностранных дел Италии Луиджи Де Майо осудил новую широкомасштабную агрессию РФ против Украины и пообещал Украине совместную с союзниками поддержку.

— Военная операция РФ — серьезная и неоправданная, неспровоцированная агрессия против Украины, которую Италия сурово осуждает. Это нарушение международного права. Италия поддерживает народ Украины, вместе с ЕС и партнерами в НАТО, — заявил политик.