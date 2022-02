Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі.

Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонниках. Президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на всій території країни.

Світові лідери відреагували на вторгнення російських військ в Україну.

Президент США Джо Байден заявив, що тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака.

– США, союзники та партнери дадуть відповідь рішуче й об’єднано. Світ притягне Росію до відповідальності, – зазначив Байден.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС введе санкції проти стратегічних секторів економіки РФ, блокуючи доступ до ключових технологій і ринків.

– Ми не дозволимо президенту Путіну зруйнувати європейську архітектуру безпеки. Він не повинен недооцінювати рішучість і силу наших демократій. Європейський Союз підтримує Україну та її народ. Україна візьме гору, – наголосила вона.

We will not let President Putin tear down Europe’s security architecture. He should not underestimate the resolve and strength of our democracies. The European Union stands with Ukraine and its people. Ukraine will prevail. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила із заявою щодо початку спеціальної військової операції Росії на Донбасі та заявила, що світова спільнота “не забуде” Кремлю військові дії в Україні.

– Нападаючи на Україну, Росія порушує найелементарніші правила міжнародного порядку. Світова спільнота не забуде дії Росії, – написала вона.

Mit dem Angriff auf die #Ukraine bricht #Russland mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Die Weltgemeinschaft wird Russland diesen Tag der Schande nicht vergessen. Wir werden gemeinsam mit unseren Partnern reagieren. Unsere ganze Solidarität gilt der Ukraine. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 24, 2022

Також Бербок назвала день, коли почалася російська операція, ганебним.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Росія повинна негайно припинити військові дії.

– В рамках G7, НАТО і ЄС ми сьогодні будемо тісно координувати свої дії. Це жахливий день для України і темний день для Європи, – каже він.

Russia must stop this military action immediately. Within the framework of the G7, Nato and the EU, we will coordinate closely today. This is a terrible day for Ukraine and a dark day for Europe. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2022

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв спільну відповідь ЄС та НАТО на агресію РФ. Він каже, що попри зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу.

– Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки, – пише він.

Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони рішуче засуджують рішення Росії почати війну з Україною. Росія повинна негайно припинити свої військові операції.

– Франція солідарна з Україною. Вона стоїть на боці українців і працює разом зі своїми партнерами і союзниками, щоб зупинити війну, – додав він.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що президент Росії Володимир Путін обрав шлях кровопролиття і руйнувань, почавши цей неспровокований напад на Україну.

– Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Велика Британія та наші союзники дадуть відповідь рішуче, – наголосив він.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps. President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine. The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України та висловив свою солідарність з українським урядом та її народом.

– Я підтримую тісні контакти з нашими партнерами та союзниками в ЄC та НАТО, щоб координувати нашу відповідь, – написав Санчес.

The Government of Spain condemns Russia’s aggression against Ukraine and expresses its solidarity with the Ukrainian Government and its people.

I remain in close contact with our partners and allies in the European Union and @NATO to coordinate our response. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 24, 2022



Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що засуджує напад Росії на Україну: Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу.

I strongly condemn Russia’s military action against Ukraine.

I will meet with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of National Defence and the National Armed Forces Supreme Chief (CEMGFA). — António Costa (@antoniocostapm) February 24, 2022

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також засудив вторгнення РФ до України та заявив, що Чехія приєднується до вимоги почати консультації союзників за ст.4 договору про НАТО.

– Рішуче засуджую вторгнення Росії до України. Рішення Кремля почати абсолютно неспровокований напад – неприйнятне і порушує міжнародне право. Я обурений неприйнятною поведінкою РФ, це не має нічого спільного з сучасною європейською політикою, – каже він.