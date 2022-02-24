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Факти / Світ

Темний день для Європи: реакція світу на вторгнення російських військ в Україну

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Війна на Донбасі

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі.

Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонниках. Президент України Володимир Зеленський ввів воєнний стан на всій території країни.

Світові лідери відреагували на вторгнення російських військ в Україну.

Президент США Джо Байден заявив, що тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака.

– США, союзники та партнери дадуть відповідь рішуче й об’єднано. Світ притягне Росію до відповідальності, – зазначив Байден.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС введе санкції проти стратегічних секторів економіки РФ, блокуючи доступ до ключових технологій і ринків.

– Ми не дозволимо президенту Путіну зруйнувати європейську архітектуру безпеки. Він не повинен недооцінювати рішучість і силу наших демократій. Європейський Союз підтримує Україну та її народ. Україна візьме гору, – наголосила вона.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила із заявою щодо початку спеціальної військової операції Росії на Донбасі та заявила, що світова спільнота “не забуде” Кремлю військові дії в Україні.

– Нападаючи на Україну, Росія порушує найелементарніші правила міжнародного порядку. Світова спільнота не забуде дії Росії, – написала вона.

Також Бербок назвала день, коли почалася російська операція, ганебним.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Росія повинна негайно припинити військові дії.

– В рамках G7, НАТО і ЄС ми сьогодні будемо тісно координувати свої дії. Це жахливий день для України і темний день для Європи, – каже він.

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв спільну відповідь ЄС та НАТО на агресію РФ. Він каже, що попри зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, неспровокованого та невиправданого російського нападу.

– Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки, – пише він.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони рішуче засуджують рішення Росії почати війну з Україною. Росія повинна негайно припинити свої військові операції.

– Франція солідарна з Україною. Вона стоїть на боці українців і працює разом зі своїми партнерами і союзниками, щоб зупинити війну, – додав він.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що президент Росії Володимир Путін обрав шлях кровопролиття і руйнувань, почавши цей неспровокований напад на Україну.

– Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Велика Британія та наші союзники дадуть відповідь рішуче, – наголосив він.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив агресію Росії проти України та висловив свою солідарність з українським урядом та її народом.

– Я підтримую тісні контакти з нашими партнерами та союзниками в ЄC та НАТО, щоб координувати нашу відповідь, – написав Санчес.


Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта також написав, що засуджує напад Росії на Україну: Мої думки з українським народом перед обличчям цього невиправданого та жалюгідного нападу.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також засудив вторгнення РФ до України та заявив, що Чехія приєднується до вимоги почати консультації союзників за ст.4 договору про НАТО.

– Рішуче засуджую вторгнення Росії до України. Рішення Кремля почати абсолютно неспровокований напад – неприйнятне і порушує міжнародне право. Я обурений неприйнятною поведінкою РФ, це не має нічого спільного з сучасною європейською політикою, – каже він.

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