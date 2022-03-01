Госсекретарь США пообещал ужесточение санкций против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ужесточение санкций против России и поставку оружия в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, США готовы к усилению антивоенного давления на Россию. В ходе разговора стороны также согласовали дальнейшие шаги.
— Я отметил: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги, – сообщил Дмитрий Кулеба.
У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США. Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022