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Факты / Мир

Госсекретарь США пообещал ужесточение санкций против России

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ужесточение санкций против России и поставку оружия в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, США готовы к усилению антивоенного давления на Россию. В ходе разговора стороны также согласовали дальнейшие шаги.

— Я отметил: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги, – сообщил Дмитрий Кулеба.

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Фото: Getty Images

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