Госсекретарь США пообещал ужесточение санкций против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ужесточение санкций против России и поставку оружия в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, США готовы к усилению антивоенного давления на Россию. В ходе разговора стороны также согласовали дальнейшие шаги.

— Я отметил: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги, – сообщил Дмитрий Кулеба.