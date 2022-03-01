Держсекретар США пообіцяв посилення санкцій проти Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв посилення санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, США готові до посилення антивоєнного тиску на Росію. В ході розмови сторони також погодили подальші кроки.

– Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки, – повідомив Дмитро Кулеба.