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Факти / Світ

Держсекретар США пообіцяв посилення санкцій проти Росії

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв посилення санкцій проти Росії та постачання зброї в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, США готові до посилення антивоєнного тиску на Росію. В ході розмови сторони також погодили подальші кроки.

– Я наголосив: Україна прагне миру, але допоки ми під нападом РФ, потрібно більше санкцій і зброї. Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки, – повідомив Дмитро Кулеба.

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Фото: Getty Images

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