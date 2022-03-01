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Факты / Мир

Канада запретит импорт российской нефти и направит противотанковое оружие Украине

Людмила Богданова редактор ленты
Зеленський та Трюдо

Канада направит в Украину системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы. Также власти страны планируют отказаться от российской нефти.

Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

– Сегодня мы объявляем о намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту Путину и его олигархам.

На эту отрасль приходится более трети доходов федерального бюджета России, и хотя Канада импортировала в последние годы очень незначительные объемы, эта мера посылает мощный сигнал.

Министр обороны Анита Ананд сообщила, что Канада обеспечит Украину 100 системами противотанкового оружия Carl-Gustaf и 2 тыс. ракетами.

Ранее Канада сообщила о введении санкций против Владимира Путина и его ближайший круг советников. Также канадское правительство поддержало отключение России от системы SWIFT.

Источник: CBS News

Фото: Офис президента

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