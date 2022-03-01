Канада запретит импорт российской нефти и направит противотанковое оружие Украине

Канада направит в Украину системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы. Также власти страны планируют отказаться от российской нефти.

Об этом в понедельник, 28 февраля, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

– Сегодня мы объявляем о намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту Путину и его олигархам.

На эту отрасль приходится более трети доходов федерального бюджета России, и хотя Канада импортировала в последние годы очень незначительные объемы, эта мера посылает мощный сигнал.