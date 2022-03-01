Канада заборонить імпорт російської нафти і направить протитанкову зброю Україні

Канада направить в Україну системи протитанкової зброї та модернізовані боєприпаси. Також влада країни планує відмовитися від російської нафти.
Про це у понеділок, 28 лютого, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
– Сьогодні ми оголошуємо про намір заборонити весь імпорт сирої нафти з Росії, галузі, яка принесла велику користь президенту Путіну та його олігархам.
На цю галузь припадає більше третини доходів федерального бюджету Росії, і хоча Канада імпортувала в останні роки дуже незначні обсяги, цей захід посилає потужний сигнал.
Міністр оборони Аніта Ананд повідомила, що Канада забезпечить Україну 100 системами протитанкової зброї Carl-Gustaf і 2 тис. ракетами.
Раніше Канада повідомила про запровадження санкцій проти Володимира Путіна та його найближчого кола радників. Також канадський уряд підтримав відключення Росії від від системи SWIFT.