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Факты / Мир / Россия

Канада вводит санкции против Путина и поддерживает отключение SWIFT

Людмила Богданова редактор ленты
Джастин Трюдо

Канада вводит персональные санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина. Ограничения будут также касаться министра иностранных дел Сергея Лаврова и ближайшего круга советников Путина.

Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе брифинга, посвященного войне в Украине.

Трюдо также поддержал отключение РФ от системы SWIFT.

– Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, которые происходят в Украине, – отметил премьер-министр Канады.

О санкциях против Путина и Лаврова также сообщили в США. Министерство финансов США обещает продолжать налагать санкции на правящую элиту РФ.

Фото: Depositphotos

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