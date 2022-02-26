Канада вводит персональные санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина. Ограничения будут также касаться министра иностранных дел Сергея Лаврова и ближайшего круга советников Путина.

Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе брифинга, посвященного войне в Украине.

Трюдо также поддержал отключение РФ от системы SWIFT.

– Эти люди несут наибольшую ответственность за смерть и разрушения, которые происходят в Украине, – отметил премьер-министр Канады.

О санкциях против Путина и Лаврова также сообщили в США. Министерство финансов США обещает продолжать налагать санкции на правящую элиту РФ.