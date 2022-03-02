Более 160 лауреатов Нобелевской премии подписали обращение, в котором призвали Россию прекратить военные действия в Украине.

Они подписали открытое письмо, чтобы призвать российское правительство остановить вторжение в Украину и вывести оттуда войска.

Лауреаты Нобелевской премии во всех областях с 1975 по 2021 год сравнили “спецоперацию” России в Украине с нападением Германии на Польшу в 1939-м и в СССР в 1941-м.

Они не обвиняли российский народ, а осудили военные действия и агрессию именно Путина.

— Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения. Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по всему миру. Зачем сейчас строить стену между Россией и миром? — говорится в письме.

Также они напомнили, что действия России нарушают устав ООН и игнорируют Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины.