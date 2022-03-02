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Факты / Мир

Более 160 лауреатов Нобелевской премии подписали обращение для прекращения войны

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Более 160 лауреатов Нобелевской премии подписали обращение для прекращения войны

Более 160 лауреатов Нобелевской премии подписали обращение, в котором призвали Россию прекратить военные действия в Украине.

Они подписали открытое письмо, чтобы призвать российское правительство остановить вторжение в Украину и вывести оттуда войска.

Лауреаты Нобелевской премии во всех областях с 1975 по 2021 год сравнили “спецоперацию” России в Украине с нападением Германии на Польшу в 1939-м и в СССР в 1941-м.

Они не обвиняли российский народ, а осудили военные действия и агрессию именно Путина.

— Российское вторжение запятнало международную репутацию России на десятилетия вперед. Оно станет препятствием для ее экономического развития и источником трудностей для ее населения.

Наложенные санкции ограничат свободу передвижения талантливых и трудолюбивых россиян по всему миру. Зачем сейчас строить стену между Россией и миром? — говорится в письме.

Также они напомнили, что действия России нарушают устав ООН и игнорируют Будапештский меморандум 1994 года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины.

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Фото: Depositphotos

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