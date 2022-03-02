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Факти / Світ

Понад 160 лауреатів Нобелівської премії підписали звернення для припинення війни

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Понад 160 лауреатів Нобелівської премії підписали звернення для припинення війни

Понад 160 лауреатів Нобелівської премії підписали звернення, в якому закликали Росію припинити військові дії в Україні.

Вони підписали відкритий лист, щоб закликати російський уряд зупинити вторгнення в Україну та вивести звідти війська.

Лауреати Нобелівської премії у всіх сферах з 1975 до 2021 року порівняли “спецоперацію” Росії в Україні з нападом Німеччини на Польщу в 1939-му і на СРСР в 1941-му.

Вони не звинувачували російський народ, а засудили військові дії і агресію саме Путіна.

– Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію Росії на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку і джерелом труднощів для її населення.

Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих і працьовитих росіян по світу. Навіщо зараз будувати стіну між Росією і світом? – йдеться в листі.

Також вони нагадали, що дії Росії порушують статут ООН та ігнорують Будапештський меморандум 1994 року, який зобов’язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та наявні кордони України.

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Фото: Depositphotos

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