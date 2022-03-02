Понад 160 лауреатів Нобелівської премії підписали звернення, в якому закликали Росію припинити військові дії в Україні.

Вони підписали відкритий лист, щоб закликати російський уряд зупинити вторгнення в Україну та вивести звідти війська.

Лауреати Нобелівської премії у всіх сферах з 1975 до 2021 року порівняли “спецоперацію” Росії в Україні з нападом Німеччини на Польщу в 1939-му і на СРСР в 1941-му.

Вони не звинувачували російський народ, а засудили військові дії і агресію саме Путіна.

– Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію Росії на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку і джерелом труднощів для її населення. Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих і працьовитих росіян по світу. Навіщо зараз будувати стіну між Росією і світом? – йдеться в листі.

Також вони нагадали, що дії Росії порушують статут ООН та ігнорують Будапештський меморандум 1994 року, який зобов’язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та наявні кордони України.