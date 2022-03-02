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Факты / Мир

Уроженка из Украины и член палаты США настаивает на более жестких санкциях против РФ

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Уроженка из Украины и член палаты США настаивает на более жестких санкциях против РФ

Первая член Палаты США украинского происхождения Виктория Спартц призывает к более жестким санкциям, немедленной помощи и увеличению военных ресурсов для Украины.

Об этом сообщает американское издание CNN.

Политик заявляет, что украинский народ требует больше оружия, а не войск, потому что украинцы хочет бороться с российскими оккупантами. Она также становится на сторону беженцев и привлекает внимание к ужасам гуманитарного кризиса, который быстро разворачивается.

— Я думаю, что нам нужно понять ситуацию в Украине. Это не война. Это геноцид украинского народа сумасшедшим человеком, который не может понять, что украинский народ не хочет быть в Советском Союзе, – сказал Спартц CNN.

Все это время Спартц переживает эмоциональные переживания за развертыванием кровавого вторжения в Украину. Политик имеет друзей и 95-летнюю бабушку, которые находятся сейчас в Украине.

— Это бойня. Это убийство украинского народа. А свободный мир стоит и смотрит. Сколько он убьет? Ну, я вам скажу: он убьет всех, и сколько сможет, если мы что-то с этим не сделаем, — добавила Виктория Спартц.

Виктория Спартц была избрана в Палату представителей в 2020 году, она стала первым членом Конгресса, рожденным в Украине.

Спартц дважды обращалась к своим коллегам за закрытыми дверями, чтобы рассказать о кризисе в Украине: сначала в феврале, а затем опять во вторник, 1 марта, перед первым выступлением Байдена. Последнее ее выступление вызвало овации, и присутствующие назвали его мощным и трогательным.

Напоминаем, в Украине уже шестой день идет война против России. Смотрите онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

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Фото: Getty Images

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