Украинская сторона ожидает от Международного суда ООН в Гааге принятия четырех временных ограничительных мер в рамках иска против России.

Позицию Киева озвучила в понедельник, 7 марта, в ходе слушаний в Гааге соагент Украины в Международном суде ООН Оксана Золотарева.

Так, сегодня в Гааге начались слушания по иску Украины против России по поводу совершения последней военных преступлений на территории нашего государства. Украинская делегация представила в суде правовую позицию Украины.

Как подчеркнула во время выступления Оксана Золотарева, Россия сфабриковала обвинения о якобы совершении украинскими властями геноцида на Донбассе, чтобы тем самым оправдать полномасштабное военное вторжение в наше государство.

– Россия цинично перекрутила преступление геноцида, пытаясь оправдать свою преступную агрессию. А сейчас, якобы “предотвращая и наказывая” за преступление геноцида, РФ совершает военные преступления и преступления против человечности. Украина предстала перед Международным судом ООН ради срочной защиты для каждого, кто живет в Украине, — отметила Золотарева.

Она проинформировала суд, что российские войска продолжают наступление на населенные пункты Украины и разрушают гражданскую инфраструктуру.

– Мир видит и документирует, как РФ убивает мирных жителей. Мы не знаем, сколько украинцев Россия уже убила за последние 11 дней. Можем только догадываться, сколько еще будет убито в ближайшие 11 дней, если эта бессмысленная агрессия не прекратится, — подчеркнула Золотарева.

Она добавила, что в связи с этими обстоятельствами Украина призывает Международный суд ООН принять следующие временные меры:

• Россия должна немедленно остановить военные действия, предпринятые против Украины 24 февраля 2022 года, целью которых Кремль объявил якобы “предотвращение и наказание” геноцида на Донбассе.

• РФ должна немедленно обеспечить, чтобы любые военные и нерегулярные вооруженные формирования, находящиеся под ее контролем, а также любые организации и лица прекратили участие в военных действиях в Украине, не способствовали военным операциям, целью которых Кремль задекларировал якобы “предотвращение геноцида”.

• Российская Федерация должна воздержаться от действий, которые могут усложнить этот судебный спор.

• Россия должна отчитаться суду в Гааге о выполнении этого приказа.

– Это вопрос жизни или смерти украинского народа. Поэтому я с уважением призываю суд как можно скорее издать ваш приказ, — подытожила Золотарева.

Что известно о суде в Гааге

О том, что Украина официально направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России из-за ее военной агрессии, 27 февраля сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Кроме того, украинская сторона планировала просить суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия в нашем государстве.

Украина подала иск согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая была принята в 1948 году. Этот документ в свое время был ратифицирован нашим государством и РФ, что позволило обратиться в суд в Гааге.

В иске Украины отмечается, что РФ исказила положения Конвенции, пытаясь оправдать вторжение российских войск в наше государство. Киев отвергает заявления Москвы о якобы “геноциде” русскоязычных на Востоке Украины.

– Ложь РФ тем более оскорбительна и иронична, поскольку, похоже, именно Россия планирует акты геноцида в Украине, — говорится в иске.

Следует отметить, что представители России не прибыли на заседание Международного суда ООН 7 марта. В Москве сообщили, что не намерены участвовать в процессе.

Решение о временных ограничительных мерах в отношении РФ могут принять в течение нескольких дней.