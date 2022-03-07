Українська сторона очікує від Міжнародного суду ООН у Гаазі ухвалення чотирьох тимчасових обмежувальних заходів у рамках позову проти Росії.

Позицію Києва озвучила в понеділок, 7 березня, під час слухань у Гаазі співагент України в Міжнародному суді ООН Оксана Золотарьова.

Так, сьогодні в Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо вчинення останньою воєнних злочинів на території нашої держави. Українська делегація представила в суді правову позицію України.

Як наголосила під час виступу Оксана Золотарьова, Росія сфабрикувала звинувачення про нібито здійснення українською владою геноциду на Донбасі, щоб тим самим виправдати повномасштабне військове вторгнення в нашу державу.

– Росія цинічно перекрутила злочин геноциду, намагаючись виправдати свою злочинну агресію. А зараз, нібито “запобігаючи та караючи” за злочин геноциду, РФ здійснює воєнні злочини та злочини проти людяності. Україна постала перед Міжнародним судом ООН заради термінового захисту для кожного, хто живе в Україні, – зазначила Золотарьова.

Вона поінформувала суд, що російські війська продовжують наступ на населені пункти України та руйнують цивільну інфраструктуру.

– Світ бачить та документує, як РФ вбиває мирних жителів. Ми не знаємо, скільки українців Росія вже вбила за останні 11 днів. Можемо лише здогадуватися, скільки ще буде вбитих у найближчі 11 днів, якщо ця безглузда агресія не припиниться, – наголосила Золотарьова.

Вона додала, що в зв’язку з цими обставинами Україна закликає Міжнародний суд ООН ухвалити наступні тимчасові заходи:

• Росія повинна негайно зупинити воєнні дії, розпочаті проти України 24 лютого 2022 року, метою яких Кремль оголосив начебто “запобігання і покарання” геноциду на Донбасі.

• РФ повинна негайно забезпечити, щоб будь-які військові та нерегулярні збройні формування, які перебувають під її контролем, а також будь-які організації та особи припинили участь у військових діях в Україні, не сприяли військовим операціям, метою яких Кремль задекларував начебто “запобігання геноциду”.

• Російська Федерація повинна утриматися від дій, які можуть ускладнити цей судовий спір.

• Росія повинна прозвітувати суду в Гаазі про виконання цього наказу.

– Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю суд якнайшвидше видати ваш наказ, – підсумувала Золотарьова.

Що відомо про суд у Гаазі

Про те, що Україна офіційно спрямувала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Росії через її військову агресію, 27 лютого повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна вимагає притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Крім того, українська сторона планувала просити суд негайно наказати РФ припинити військові дії в нашій державі.

Україна подала позов згідно з Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка була ухвалена в 1948 році. Цей документ свого часу був ратифікований нашою державою та РФ, що дало підстави звернутися до суду в Гаазі.

У позові України наголошується, що РФ спотворила положення Конвенції, намагаючись виправдати вторгнення російських військ в нашу державу. Київ відкидає заяви Москви про начебто “геноцид” російськомовних на Сході України.

– Брехня РФ тим більше образлива та іронічна, тому що, схоже, саме Росія планує акти геноциду в Україні, – йдеться в позові.

Варто зазначити, що представники Росії не прибули на засідання Міжнародного суду ООН 7 березня. В Москві повідомили, що не мають наміру брати участь у процесі.

Рішення про тимчасові обмежувальні заходи щодо РФ можуть ухвалити протягом кількох днів.

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Джерело: Європейська правда, Deutsche Welle