Украина на суде ООН обвинила РФ в использовании геноцида в качестве оружия

Агент Украины в суде ООН Антон Кориневич заявил, что Российская Федерация в своей войне против Украины использует геноцид в качестве оружия и оправдания своих неправомерных действий.

– РФ утверждает, что эта война должна “остановить геноцид”. Президент России утром 24 февраля, отдавая приказ о вторжении в Украину, сказал, что “мы должны остановить это зверство, этот геноцид”. “Цель” войны, по его словам, заключалась в том, чтобы “защитить” людей от “геноцида”. Это ужасная ложь. Путин лжет, а украинцы гибнут, – цитирует выступление Кориневича Европейская правда.

Он подчеркнул, что это не Украина совершает геноцид, а Россия и ее политическое руководство и армия. Они совершают преступления против человечности и военные преступления в Украине.

Кориневич сообщил, что в последние недели многие вспоминают Вторую мировую войну, так как отмечают, что Европа не видела такой агрессии и конфликта с тех времен.

– Россия же сейчас запятнает память о Холокосте, заявляя о “денацификации” Украины. Хотя сейчас уместно вспомнить Вторую мировую, но по другой причине: в той войне украинцы и россияне вместе боролись и погибали, чтобы остановить зло, – сказал он.

По его словам, после войны мир построил столбы международного права и сказал “никогда снова” двойному злу нацизма: агрессии и геноциду.

– Россия обезобразила эти слова. Россия относится к геноциду как к оружию. Она использует один столб современного правового порядка, чтобы уничтожить другой. Россия соврала о геноциде, чтобы оправдать свое преступление агрессии, Россия осквернила Конвенцию о запрете геноцида, – резюмировал Кориневич.

Он предложил России сложить оружие и представить свои доказательства так называемого геноцида в Украине.