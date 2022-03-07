Украина считает категорически неприемлемой активизацию торговых отношений Грузии и России.

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на уведомление об отмене Российской Федерацией части торговых санкций против Грузии.

Такое решение РФ приняла из-за неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Европейского Союза против России.

– Считаем категорически неприемлемой активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей. Призываем официальный Тбилиси публично отстраниться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине, – высказывает позицию Украины пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

В украинском ведомстве подчеркивают, что ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан.

– Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время, возможно, власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов, – предполагают в МИД Украины.

Напомним, что 1 марта президент Владимир Зеленский сообщил об отзыве украинского посла из Грузии из-за преград для добровольцев, которые хотят помочь украинцам, и неморальной позиции относительно санкций.

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Источник: Олег Николенко