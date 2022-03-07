Україна закликає Грузію не мати бізнесу з Росією

Україна вважає категорично неприйнятною активізацію торговельних відносин Грузії та Росії.

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення про скасування Російською Федерацією частини торговельних санкцій проти Грузії.

Таке рішення РФ ухвалила через неготовність грузинської влади підтримувати нові санкції Європейського Союзу проти Росії.

– Вважаємо категорично неприйнятною активізацію торговельних відносин із Росією, збройні сили якої завдають ракетно-бомбових ударів по мирних українських містах, вбивають мирних громадян, зокрема дітей. Закликаємо офіційний Тбілісі публічно відмежуватися від рішення РФ, керівництво якої порушує норми міжнародного права та вчиняє воєнні злочини в Україні, – висловлює позицію України речник МЗС Олег Ніколенко.

В українському відомстві наголошують, що ведення бізнесу з російськими компаніями надає додаткові ресурси для Росії, аби вона продовжувала криваву війну проти України, а отримані прибутки є просякнутими кров’ю вбитих українських громадян.

– Через збройну агресію РФ проти Грузії в 2008 році грузинському народу, на жаль, добре відомі жахіття війни, через які зараз доводиться проходити українцям. Водночас, напевно, влада Грузії про це забула і зараз намагається скористатися моментом задля власних інтересів, – припускають в МЗС України.

Нагадаємо, що 1 березня президент Володимир Зеленський повідомив про відкликання українського посла із Грузії через перепони для добровольців, котрі хочуть допомогти українцям, та неморальну позицію щодо санкцій.

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Джерело: Олег Ніколенко