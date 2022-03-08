Всього за 10 днів після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну Росія обійшла Іран та Північну Корею і стала країною, на яку поширюються санкції у світі.

За даними глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum.ai, внаслідок сплеску дій, вжитих США та європейськими союзниками починаючи з 22 лютого, Росія стала об’єктом 2778 нових санкцій, внаслідок чого їх кількість збільшилася до більш ніж 5530.

Це більше, ніж Іран , який зіткнувся з 3616 санкціями протягом десятиліття, в основному за його ядерну програму та підтримку тероризму.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що американська корпорація Procter & Gamble також йде з російського ринку.