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Факты / Мир

Помощью России Китай сделает себя изгнанником — Хаас

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Помощью России Китай сделает себя изгнанником — Хаас

Россия активно просит военную и экономическую поддержку у своих партнеров. Так в последнее время Путин все чаще стал обращаться в Китай с просьбой оказать военную помощь.

У стран крепкие экономические связи – в прошлом году торговля достигла рекордных $147 млрд.

Что касается войны РФ против Украины, китайское правительство публично призвало обе стороны к деэскалации напряженности – и, в частности, не назвало российскую военную операцию вторжением.

Президент совета США по международным делам относил Ричард Хаас написал в своем Твиттере, о том, что Путин просит помощи у Си Цзиньпина и считает, что помощь России сделает Китай страной-изгоем.

— Это значит, что Китай будет отрыт для существенных санкций и сделает себя изгоем. Отказ оставил бы открытой возможность хотя бы выборочного сотрудничества с США и Западом. Определяющий момент для Си — Китай и 21 век, – написал Ричард Хаас.

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Фото: Depositphotos

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