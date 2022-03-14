Россия активно просит военную и экономическую поддержку у своих партнеров. Так в последнее время Путин все чаще стал обращаться в Китай с просьбой оказать военную помощь.

У стран крепкие экономические связи – в прошлом году торговля достигла рекордных $147 млрд.

Что касается войны РФ против Украины, китайское правительство публично призвало обе стороны к деэскалации напряженности – и, в частности, не назвало российскую военную операцию вторжением.

Президент совета США по международным делам относил Ричард Хаас написал в своем Твиттере, о том, что Путин просит помощи у Си Цзиньпина и считает, что помощь России сделает Китай страной-изгоем.

— Это значит, что Китай будет отрыт для существенных санкций и сделает себя изгоем. Отказ оставил бы открытой возможность хотя бы выборочного сотрудничества с США и Западом. Определяющий момент для Си — Китай и 21 век, – написал Ричард Хаас.