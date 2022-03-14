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Факти / Світ

За допомогу Росії Китай зробить себе вигнанцем – Хаас

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За допомогу Росії Китай зробить себе вигнанцем – Хаас

Росія активно просить військової та економічної підтримки у своїх партнерів. Так останнім часом Путін все частіше почав звертатися до Китаю з проханням надати військову допомогу.

Країни мають міцні економічні зв’язки – торік торгівля досягла рекордних $147 млрд.

Стосовно війни РФ проти України, китайський уряд публічно закликав обидві сторони до деескалації напруженості – і, зокрема, не назвав російську військову операцію вторгненням.

Президент ради США з міжнародних відносив Річард Хаас написав у своєму Твіттер, про те, що Путін просить допомоги у Сі Цзіньпіна та вважає, що допомога Росії зробить Китай країною-вигнанцем.

– Це означає, що Китай буде відритий для суттєвих санкцій і зробить себе вигнанцем. Відмова залишила б відкритою можливість хоча б вибіркової співпраці зі США та Заходом. Визначальний момент для Сі, Китай і 21 століття, – написав Річард Хаас.

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Фото: Depositphotos

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