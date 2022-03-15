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Факты / Мир

Судят даже за подписку на украинских рестораторов: репрессии в Беларуси

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Судят даже за подписку на украинских рестораторов: репрессии в Беларуси

После диверсий на железной дороге под Столбцами в этот районный центр Минской области прибыли сотрудники ГУБАЗИКа. Вторую неделю они задерживают местных жителей с оружием и избивают их в отделении милиции.

Об этом Радио Свобода узнала из нескольких источников, проживающих в райцентре.

Все началось еще до референдума. Первыми задерживать людей начала местная полиция. Приходили домой с обысками или звонили в милицию. Телефоны конфисковали под давлением и угрозой, что отказ будет считаться неповиновением и в любом случае человека задержат на сутки, — рассказал один из местных жителей.

В смартфонах полицейские находили подписки на так называемые экстремистские каналы или даже сами подписывались на них, чтобы иметь формальный повод для возбуждения административного дела, и отправляли в суд. Были наложены штрафы и несколько дней.

Судят по разным глупостям. Например, даже за подписку на украинских рестораторов, — говорит жительница Столбцов.

Напомним, ранее стало известно, что Россия запросила у Китая как военную, так и финансовую помощь в связи с конфликтом на Украине.

Фото: КДБ Білорусі

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