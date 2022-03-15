Судять навіть за підписку на українських рестораторів: репресії у Білорусі

Після диверсій на залізниці під Стовбцями до цього районного центру Мінської області прибули співробітники ГУБАЗІКу. Другий тиждень вони затримують місцевих жителів зі зброєю та б’ють їх у відділку міліції.

Про це Радіо Свобода дізналася з кількох джерел, які мешкають у райцентрі.

Все почалося ще до референдуму. Першими затримувати людей розпочала місцева поліція. Приходили додому з обшуками або дзвонили до міліції. Телефони конфіскували під тиском та загрозою, що відмова вважатиметься непокорою і в будь-якому разі людину затримають на добу, — розповів один із місцевих мешканців.

У смартфонах поліцейські знаходили підписки на так звані екстремістські канали або навіть самі підписувалися на них, щоб мати формальний привід для порушення адміністративної справи, та відправляли до суду. Були накладені штрафи та кілька днів.

Судять через різни дурници. Наприклад, навіть за передплату на українських рестораторів, — каже мешканка Стовбців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія запросила Китаю як військову, так і фінансову допомогу у зв’язку з конфліктом в Україні.

Фото: КДБ Білорусі