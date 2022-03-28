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Ніяких винищувачів Су-30: Вірменія спростувала фейк про військову допомогу Росії

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Ніяких винищувачів Су-30: Вірменія спростувала фейк про військову допомогу Росії

Інформація про те, що Вірменія передала РФ військові літаки CУ-30, виявилася неправдивою.

Про це 28 березня офіційно заявили у пресслужбі Посольства Вірменії в Україні.

– Поширена Haber Global інформація про передання Вірменією літаків CУ-30 не відповідає дійсності, – йдеться у повідомленні.

Так, напередодні турецький телеканал Haber Global, посилаючись на “розвідувальні дані”, повідомив про передання Вірменією чотирьох військових літаків-винищувачів Су-30 разом із пілотами.

В ефірі телеканалу заявили, що Росія нібито отримала вірменські винищувачі ще 25 березня: так, підсумували журналісти, Вірменія нібито стала “учасником війни” в Україні.

Чи були причетні до цього інформаційного вкиду кремлівські пропагандисти, наразі невідомо.

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Фото: Depositphotos

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