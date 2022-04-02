Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о помощи, которую Польша оказывает украинским беженцам.

Он отметил, что всем гражданам Украины предоставляется номер PESEL (идентификационный номер), которым на сегодняшний день воспользовалось более 500 тыс. человек.

– Мы сотрудничаем как правительство со многими органами местного самоуправления и неправительственными организациями. Мы пообещали им финансовую поддержку, и у меня есть хорошие и важные новости: органы местного самоуправления уже получили первый пул средств из фонда помощи. Пул в размере более 200 млн злотых ($47 млн) , — сообщил премьер-министр.

По его словам, деньги из фонда помощи — залог целого ряда начинаний. В частности, они понадобятся для перевозки беженцев от пунктов приема в места размещения, а также покроют расходы на проживание и питание.

– Фонд помощи также покрывает транспортные билеты, а поддержка распространяется и на неправительственные организации, которые помогают беженцам, – добавил премьер.

Он подчеркнул, что правительство и органы местного самоуправления должны быть доступны гражданам Польши так же, как и раньше.

Поэтому правительство решило передать гминам почти 4 тыс. компьютеров, среди них 2 тыс. — это часть мобильных точек, которые увеличат возможности регистрации.

– Каждый такой стенд, кроме компьютера, состоит из сканера, считывателя отпечатков пальцев и принтера, – добавил он.

Ранее правительство Польши приняло закон, который позволяет украинским беженцам жить и работать в стране в течение 18 месяцев со дня пересечения границы. Что нужно знать украинцам о поиске работы в Польше – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Anchor