Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 38 день войны
Убили Убили
158 детей
Ранили Ранили
>254 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Мир

Правительство Польши выделило еще более $47 млн в помощь украинским беженцам — Моравецкий

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Матеуш Моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о помощи, которую Польша оказывает украинским беженцам.

Он отметил, что всем гражданам Украины предоставляется номер PESEL (идентификационный номер), которым на сегодняшний день воспользовалось более 500 тыс. человек.

– Мы сотрудничаем как правительство со многими органами местного самоуправления и неправительственными организациями. Мы пообещали им финансовую поддержку, и у меня есть хорошие и важные новости: органы местного самоуправления уже получили первый пул средств из фонда помощи. Пул в размере более 200 млн злотых ($47 млн) , — сообщил премьер-министр.

По его словам, деньги из фонда помощи — залог целого ряда начинаний. В частности, они понадобятся для перевозки беженцев от пунктов приема в места размещения, а также покроют расходы на проживание и питание.

– Фонд помощи также покрывает транспортные билеты, а поддержка распространяется и на неправительственные организации, которые помогают беженцам, – добавил премьер.

Он подчеркнул, что правительство и органы местного самоуправления должны быть доступны гражданам Польши так же, как и раньше.

Поэтому правительство решило передать гминам почти 4 тыс. компьютеров, среди них 2 тыс. — это часть мобильных точек, которые увеличат возможности регистрации.

– Каждый такой стенд, кроме компьютера, состоит из сканера, считывателя отпечатков пальцев и принтера, – добавил он.

Ранее правительство Польши приняло закон, который позволяет украинским беженцам жить и работать в стране в течение 18 месяцев со дня пересечения границы. Что нужно знать украинцам о поиске работы в Польше – читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Anchor

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка