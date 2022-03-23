З початком війни в Україні багато людей були вимушені покинути свої домівки та звичне життя і тікати від обстрілів в інші країни.

Однією з таких держав стала Польща, де уряд ухвалив закон, який дозволяє українським біженцям жити та працювати тут протягом 18 місяців із дня перетину кордону.

Ми зібрали для вас все, що потрібно знати українцям про пошук роботи в Польщі.

Як скласти резюме та на яких сайтах його викладати

Основне правило під час написання резюме для будь-якого роботодавця – правда. Нехай у вас не багато досвіду, і резюме вийде коротким, проте краще написати дійсно про ті навички, які ви маєте, та про ті завдання, які зможете виконати.

Не зайвим буде завести сторінку в Linkedin та вказати досвід роботи, описання про себе, мови, якими володієте, посилання на сертифікати курсів, які закінчували.

Перекладати резюме з української іншу мову не варто, якщо тільки ви нею гарно не володієте.

Після того, як ви склали резюме, його бажано викласти на сайті пошуку роботи. Наприклад, на europa.jobs. Вам необхідно перейти на головну сторінку сайту, обрати бажану вакансію, надіслати свою заявку на неї.

Які професії найдефіцитніші в Польщі

Станом на 2021 рік в країні були дефіцитними такі професії:

Будівельник

Асфальтоукладальник

Столяр

Кондитер

Покрівельник

Електрик/електромеханік

Водій вантажівки

Кравець

Кухар

Лакувальник

Лікар

Автомеханік

Монтажник

Машиніст

Опікун особи похилого віку/інваліда

Медсестра/акушерка

Фельдшер

Зварювальник

Слюсар

Перукар

Прибиральниця/покоївка

Повний список всіх дефіцитних професій у Польщі можна знайти тут.

Які мови треба знати, щоб отримати роботу в Польщі

Зараз можна знайти роботу, навіть якщо ви знаєте тільки українську, але це будуть позиції типу прибирання/робота на складі тощо.

На перший час це, звісно, теж добре, але у перспективі варто почати вчити польську мову. Це дасть змогу більш перспективно працевлаштуватися, отримувати вищу зарплатню.

Вивчити польську мову можна на безкоштовних курсах онлайн чи офлайн, зараз таких варіантів є багато, треба тільки пошукати.

Інший варіант – знання англійської, якщо йдеться про іноземні фірми, котрі мають свої офіси в Польщі. Звісно, в основному це будуть IT або фінансові структури.

Загалом знання англійської – це як додаток до володіння польською. Якщо ви вирішите, що хочете залишитися в Польщі надовго, вам доведеться вивчити мову, бо без неї нікуди.

Які документи про освіту потрібні та які дипломи треба підтверджувати

Для простої фізичної роботи (склади/заводи/гастрономія/будівництво) майже ніхто не вимагатиме документи про освіту.

Якщо говорити про офісну роботу: юристи, програмісти, бухгалтери, фінансисти та інші, тут можуть просити показати диплом. Але бажано, щоб він був ще перекладений англійською чи польською мовою.

Альтернативою інституту для українців можуть стати поліцеальні школи, де навчання триває 1,5-2 роки і можна освоїти конкретну професію.

Для тих, хто планує працювати в медицині, психології, освіті чи юриспруденції, треба буде додатково захищати свій диплом, отриманий в Україні.

У випадку роботи в поліції чи в пожежній службі потрібно мати польське громадянство (але зараз можуть бути винятки).

Як призначають співбесіду роботодавці в Польщі

Після пандемії у роботодавців в Польщі популярними стали онлайн-співбесіди.

Загалом це проходить так:

ви залишаєте заявку на сайтах з пошуку роботи;

вам дзвонять (це перший етап);

дають перше завдання або ж запрошують на зустріч;

може бути другий етап (розмова про результат виконаного завдання);

рекрутер повинен подзвонити або написати про своє рішення незалежно від того, позитивне воно чи негативне.

На співбесіді треба розповісти про себе, відповісти на запитання типу “Де ви бачите себе через 5 років?”, про сильні сторони та про поразки, очікування від вакансії, досвід, знання мов та освіту.

На простих роботах можуть питати про документи, на підставі яких особа проживає в Польщі. Роботодавці/рекрутери також люблять подавати прикладові ситуації та запитувати, як ви будете себе поводити/що потрібно зробити, щоб вирішити описану проблему.

Які запитання треба поставити роботодавцю на співбесіді

умови роботи (скільки годин/змін/перерви);

зарплата;

коли дадуть договір;

тривалість договору;

чи допомагають з працевлаштуванням українців;

про соцпакет.

Випробувальний період: яка тривалість та особливості

В основному в Польщі спочатку дають пробний договір на 2-3 місяці (може бути і на 6).

Тільки після цього можна отримати договір на рік. Дуже часто під час випробувального періоду немає жодних бонусів/соцпакетів/премій тощо.

Документи, які потрібні, щоб почати працювати в Польщі

Відповідно до нового закону потрібно мати:

PESEL (ідентифікаційний код);

біометричний паспорт (але не обов’язково).

Так можна працювати протягом 18 місяців, якщо людина перетнула кордон після 24.02. До початку війни в Україні в’їзд до Польщі був можливий на підставі:

дійсного біометричного паспорта (максимум 3 місяці);

візи;

картки побиту/резидента ЄС.

Крім того, особа, яка приїжджає на роботу, повинна мати окремий дозвіл/запрошення для роботи в Польщі.

Якщо такий працівник бажає залишитися в Польщі без повторного оформлення візи, можна подати заяву на отримання карти тимчасового проживання. Через 5 років можна подати заявку на отримання карти резидента ЄС, а пізніше – навіть на громадянство.

Як бути фрилансером в Польщі чи працювати віддалено

Поки що немає конкретного закону, котрий стосується віддаленої роботи. Рішення залежить від конкретного роботодавця.

Якщо робота повністю віддалена, то підписується спеціальний додаток до трудового договору. Якщо говорити про один-два дні вдома, то нічого підписувати не потрібно.

Важливо! Зарплата не має жодного впливу на місце роботи. Ба більше, вам можуть доплачувати, якщо воно далеко і вам доводиться доїжджати. Але знову ж таки, все залежить від роботодавця та як ви з ним домовитесь.

Чи можна отримати оплачувану відпустку чи лікарняний у Польщі

Оплачувану відпустку можуть отримати лише ті працівники, які мають трудовий договір з роботодавцем.

Право на відпустку починається з початком нового календарного року. Якщо працівник розпочав свою першу роботу протягом календарного року, він або вона має право на відпустку щомісяця, що складає 1/12 повної відпустки (приблизно 2 дні). І з нового року ця людина має право на повноцінну відпустку.

Якщо в тому ж календарному році відбувається зміна роботи, працівник не може використати невикористану відпустку у нового роботодавця. Право на відпустку пропорційне періоду працевлаштування.

Найчастіше у разі зміни роботи здійснюється оплата за невикористану відпустку. У випадку інших контрактів оплачуваних відпусток немає. Але ви завжди можете взяти неоплачувані вихідні.

Як рахується кількість днів відпустки

У разі повної зайнятості тривалість відпустки залежить від стажу роботи:

20 днів відпустки – стаж роботи менше 10 років;

26 днів відпустки – досвід роботи не менше 10 років.

Якщо особа працює менше, кількість днів відпустки вираховується пропорційно повній зайнятості:

½ – 10 або 13 днів;

¾ – 15 або 20 днів.

Який соцпакет надає роботодавець в Польщі

страхування (тобто можна ходити безкоштовно до лікаря, оплачуваний лікарняний);

різні карти в спортзал/поїздки або екскурсії – залежить від роботодавця.

Багато корисної інформації для українців в Польщі ви можете знайти за посиланням – https://www.gov.pl/web/ua.

Це офіційний сайт республіки, де зібрана інформація не тільки про працевлаштування в країні, а й про отримання документів, легальне перебування, грошові допомоги, отримання медичної допомоги тощо.

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