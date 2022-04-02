Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про допомогу, яку Польща надає українським біженцям.

Він зазначив, що всім громадянам України надається номер PESEL (ідентифікаційний номер), яким на сьогоднішній день скористалися понад 500 тис. людей.

– Ми співпрацюємо як уряд з багатьма органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями. Ми пообіцяли їм фінансову підтримку, і маю добрі та важливі новини: органи місцевого самоврядування вже отримали перший пул коштів із фонду допомоги. Пул у розмірі понад 200 млн злотих ($47 млн), – повідомив прем’єр-міністр.

За його словами, гроші з фонду допомоги є запорукою цілої низки починань. Зокрема, вони знадобляться для перевезення біженців від пунктів прийому до місць розміщення, а також покриє витрати на проживання та харчування.

– Фонд допомоги також покриває транспортні квитки, а підтримка поширюється і на неурядові організації, які допомагають біженцям, – додав прем’єр.

Він наголосив, що уряд та органи місцевого самоврядування мають бути доступні для громадян Польщі так само, як і раніше.

Тому уряд вирішив передати гмінам майже 4 тис. комп’ютерів, серед них 2 тис. – це частина мобільних точок, які збільшать можливості реєстрації.

– Кожен такий стенд, крім комп’ютера, складається зі сканера, зчитувача відбитків пальців та принтера, – додав він.

Раніше уряд Польщі ухвалив закон, який дозволяє українським біженцям жити та працювати у країні протягом 18 місяців із дня перетину кордону. Що потрібно знати українцям про пошук роботи в Польщі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Anchor