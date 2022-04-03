Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин “с высокой вероятностью” встретятся в Турции.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.

– Президент Турции Реджеп Эрдоган вчера звонил и нам, и Владимиру Путину и вроде бы он подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовать встречу. Неизвестны ни дата, ни место, но мы считаем, что с высокой вероятностью это будет Стамбул или Анкара, – сказал Арахамия.

Он добавил, что российская сторона во время видеоконференции в пятницу, 1 апреля, подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы к обсуждению президентами Украины и России.

— Российская Федерация по всем позициям дала официальный ответ, который заключается в том, что они принимают украинскую позицию за исключением вопроса Крыма. Кулеба сказал, что официального письменного подтверждения нет, но в устном виде в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций, и мы двигаемся дальше с юридической точки зрения, – сказал он.

По словам Арахамии, российская сторона подтвердила тезис, что драфты документов достаточно наработаны для того, чтобы напрямую проводить консультации между двумя лидерами стран.