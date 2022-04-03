Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін “з високою ймовірністю” зустрінуться у Туреччині.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія.

– Президент Туреччини Реджеп Ердоган вчора телефонував і нам, і Володимиру Путіну і начебто він підтвердив зі свого боку, що вони найближчим часом готові організувати зустріч. Невідомі ні дата, ні місце, але ми вважаємо, що з високою ймовірністю це буде Стамбул або Анкара, – сказав Арахамія.

Він додав, що російська сторона під час відеоконференції у п’ятницю, 1 квітня, підтвердила, що проєкти угод, які обговорювалися на зустрічі у Стамбулі цього тижня, готові до обговорення президентами України та Росії.

– Російська Федерація за всіма позиціями дала офіційну відповідь, яка полягає в тому, що вони приймають українську позицію за винятком питання Криму. Кулеба сказав, що офіційного письмового підтвердження немає, але в усному вигляді в режимі відеоконференції почули, що російська сторона не заперечує проти таких позицій і ми рухаємося далі з юридичної точки зору, – сказав він.

За словами Арахамії, російська сторона підтвердила тезу, що драфти документів достатньо напрацьовані для того, щоб безпосередньо проводити консультації між двома лідерами країн.