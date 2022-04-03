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Факты / Украина

Вопрос о нейтральном статусе Украины будет решаться на референдуме — Арахамия

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Давид Арахамия

Вопрос о нейтральном статусе Украины планируют вынести на референдум для того, чтобы окончательное решение принял украинский народ.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава фракции Слуга народа и член переговорной группы Давид Арахамия.

— Если будет подписан договор о гарантиях безопасности, и мы полностью будем понимать, что Украина защищена, то следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию по поводу внеблокового нейтрального статуса. И, конечно, для того чтобы это сделать мы хотим провести референдум. То есть это будет решать украинский народ, не украинские политики. Это очень важно для нас, мы изначально настаивали. Российская сторона сначала активно противодействовала этому, но впоследствии они тоже согласились, что это единственный выход из этой ситуации, – сказал Арахамия.

Он отметил, что общенациональный референдум невозможно проводить в условиях военного или чрезвычайного положения.

– Нужно, чтобы Россия вывела все свои войска хотя бы туда, где они находились 23 февраля. Только после этого люди должны возвратиться. Референдум примерно выглядит как избирательный процесс. На избирательных участках люди будут отдавать свои голоса, – добавил Арахамия.

Если народ Украины выберет другой путь и не проголосует за нейтральный статус, это означает, что договор о гарантиях безопасности не будет иметь юридической силы.

По словам Арахамии, в таком случае мы, возможно, вернемся к положению войны или к новому раунду переговоров.

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