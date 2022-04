Соединенные Штаты будут требовать приостановления функционирования России в Совете по правам человека при ООН.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что в начале марта 140 государств-членов ООН уже проголосовали за осуждение России в связи с ее неспровоцированной войной и гуманитарным кризисом, который развязало российское руководство.

140 @UN Member States have already voted to condemn Russia over its unprovoked war and the humanitarian crisis it has unleashed.

My message to those 140 countries: the images out of Bucha and devastation across Ukraine require us to now match our words with action.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) April 4, 2022