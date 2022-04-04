Государственные российские СМИ публикуют статьи с призывами этноцида украинского народа, в то время как украинцы и весь мир оплакивают жертв массовых расстрелов в Киевской области.

Об этом написала омбудсмен Украины Людмила Денисова, приведшая ссылкой на российское пропагандистское издание РИА, где вышла статья “Что Россия должна сделать с Украиной”.

— В публикации открыто приходится и оправдывается необходимость этноцида украинского народа, раскрываются настоящие стремления РФ в войне против Украины и даже послевоенный план по насаждению в нашей стране своей идеологии, — написала Людмила Денисова.

В статье приводится нарратив о “денацификации”, который теперь откровенно сменился на “деукраинизацию”.

Автор статьи открыто объявляет весь украинский народ неправильно, пропагандируя необходимость уничтожения украинцев, украинского языка и культуры с помощью массовых репрессий.

– Обнародуя на российских государственных сайтах открытые призывы к осуществлению открытого геноцида украинцев, Российская Федерация открыто перешла к риторике нацистских преступников, а ненависть к каждому украинцу стала национальной идеей – уничтожение Украины и ее населения, – написала Людмила Денисова.

Призывая к этноциду украинского народа Россия легализует в глазах россиян военные действия на территории Украины и создает основу для преступлений на почве ненависти, написала омбудсмен.

— А из-за жестких ограничений свободы слова на территории РФ, эффект от распространения публикаций, разжигающих ненависть к украинцам, многократно усиливается, — отметила она.

Она напомнила, что мировое сообщество, международное право и гуманистическая мораль решительно осуждают какие-либо проявления этноцида и рассматривают его как преступление против человечества.

– Это очередное после вторжения России в Украину нарушение Устава ООН, – отметила она.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом с призывом учесть эти факты массовых и целенаправленных нарушений прав человека РФ в Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что военные преступления российской армии в Буче будут признаны миром как геноцид.

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Источник: Людмила Денисова