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Факты / Мир

Экс-командующий НАТО назвал следующий город-цель Путина в Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Экс-командующий НАТО назвал следующий город-цель Путина в Украине

Американский генерал в отставке и бывший командующий силами НАТО Уэсли Кларк считает, что следующей целью Владимира Путина после Донбасса является город Днепр.

Об этом Кларк сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в следующий раз российские войска будут стремиться захватить город Днепр, чтобы отрезать украинские войска от оккупированного Донбасса.

Кларк сказал, что для отражения наступления вражеских войск Украине потребуется тяжелая боевая техника сверх того, что до сих пор поставляли США.

— Это не Джавелины, не Стингеры — они подходят для защиты городов. Им нужны танки, им нужна мобильная артиллерия, им нужно много боеприпасов. Им нужно топливо, им нужен ремонт. У нас для них этого нет, — отметил Уэсли Кларк.

Ранее Уэсли Кларк заявил, что настоящие цели российского президента Владимира Путина в войне в Украине заключаются в том, чтобы установить свой контроль над Восточной Европой и разрушить западный военный альянс.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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