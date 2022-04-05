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Факти / Світ

Екскомандувач НАТО назвав наступне місто-ціль Путіна в Україні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Екскомандувач НАТО назвав наступне місто-ціль Путіна в Україні

Американський генерал у відставці та колишній командувач силами НАТО Веслі Кларк вважає, що наступною ціллю Володимира Путіна після Донбасу є місто Дніпро.

Про це Кларк сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

За його словами, наступного разу російські війська прагнутимуть захопити місто Дніпро, щоб відрізати українські війська від окупованого Донбасу.

Кларк сказав, що для відбиття наступу ворожих військ Україні потрібна важка бойова техніка понад те, що досі постачали США.

– Це не Джавеліни, не Стінгери – вони підходять для захисту міст. Їм потрібні танки, їм потрібна мобільна артилерія, їм потрібно багато боєприпасів. Їм потрібне паливо, їм потрібний ремонт. У нас для них цього немає, – зазначив Веслі Кларк.

Раніше Веслі Кларк заявив, що справжні цілі російського президента Володимира Путіна у війні в Україні полягають у тому, щоби встановити свій контроль над Східною Європою та зруйнувати західний військовий альянс.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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