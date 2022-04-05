Путин хочет контролировать Восточную Европу и разрушить НАТО – экс-командующий

Бывший командующий НАТО, американский генерал в отставке Уэсли Кларк считает, что настоящие цели российского президента Владимира Путина в войне в Украине заключаются в том, чтобы установить свой контроль над Восточной Европой и разрушить западный военный альянс.

Об этом Уэсли Кларк сказал в интервью телеканалу CNN.

— Путин хочет Украину. Он хочет страны Балтии. Он хочет контроля над Восточной Европой. Он хочет разрушить НАТО, и он хочет, чтобы Соединенные Штаты ушли, — заявил Кларк.

По его мнению, Путин старается заставить мир поверить в то, что его амбиции распространяться только на Украину.

Экс-командующий НАТО призывает США и их союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине, особенно истребителями — в этой области Пентагон до сих пор отказывался помочь, отклонив план Польши поставить Киеву истребители МиГ-29.

Кларк называет Украину текущим полем боя.

— Но если украинцы победят Россию на этом поле боя, все изменится. Поэтому лучший способ защитить НАТО, лучший способ защитить международную систему — это оказать Украине ту помощь, которая ей нужна, и позволить ей справиться с Россией на поле боя, — решительно заявил Кларк.

Генерал в отставке Уэсли Кларк называет украинских военных хорошо образованными и подготовленными, как и солдаты в США.

— Они так же хороши технически, как и мы. Поэтому нам придется лучше прислушиваться к украинцам, чтобы узнать, что им нужно. И предоставить им оборудование, которое им нужно, — добавил он.

Уэсли Кларк занимал пост верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе с 1997 по 2000 год.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году была допущена очень большая историческая ошибка. Именно тогда некоторые страны-члены Альянса начали игру с Россией.