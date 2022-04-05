Путін хоче контролювати Східну Європу та зруйнувати НАТО – екскомандувач

Колишній командувач НАТО, американський генерал у відставці Веслі Кларк вважає, що справжні цілі російського президента Володимира Путіна у війні в Україні полягають у тому, щоби встановити свій контроль над Східною Європою та зруйнувати західний військовий альянс.

Про це Кларк сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

– Путін хоче Україну. Він хоче країни Балтії. Він хоче контролювати Східну Європу. Він хоче зруйнувати НАТО і хоче, щоб Сполучені Штати пішли, — заявив Кларк.

На його думку, Путін намагається змусити світ повірити в те, що його амбіції поширюватимуться лише на Україну.

Екскомандувач НАТО закликає США та їхніх союзників по НАТО збільшити військову допомогу Україні, особливо винищувачами — саме цим Пентагон досі відмовлявся допомогти, відхиливши план Польщі поставити Києву винищувачі МіГ-29.

Кларк називає Україну поточним полем бою.

– Але якщо українці переможуть Росію на цьому полі бою, то все зміниться. Тому найкращий спосіб захистити НАТО, найкращий спосіб захистити міжнародну систему – це надати Україні ту допомогу, яка їй потрібна, і дозволити їй перемогти Росію на полі бою, – рішуче заявив Кларк.

Генерал у відставці Веслі Кларк називає українських військових добре освіченими та підготовленими, як і солдати у США.

– Вони так само добре підготовлені технічно, як і ми. Тому нам доведеться краще прислухатися до українців, щоби дізнатися, що їм потрібно. І надати їм обладнання, яке їм потрібне, — додав він.

Веслі Кларк обіймав посаду верховного головнокомандувача союзних військ НАТО в Європі з 1997 до 2000 року.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році була допущена дуже велика історична помилка. Саме тоді деякі країни-члени Альянсу почали гру з Росією.