Историческое решение саммита НАТО могло бы предотвратить войну РФ против Украины — Ермак

Во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году была допущена очень большая историческая ошибка. Именно тогда некоторые страны-члены Альянса начали игру с Россией.

Об этом в интервью украинским телеканалам сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Еще тогда можно было принять историческое решение, которое могло бы предотвратить эту ужасную войну. Но этого не произошло. Поэтому сегодня позиция абсолютно четкая – Украине необходима новая система безопасности. Кто как не Украина, которая сдерживает одну из самых многочисленных армий, могла бы усилить любой союз. Но нам нужно это сегодня, не завтра. Или же мы будем строить новую систему, – подчеркнул он.

Саммит НАТО в Бухаресте проходил 2-4 апреля 2008 года. Тогда Альянс заявил, что приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии.

Также тогда пришли к согласию, что Украина и Грузия станут членами НАТО и пообещали, что План действий по членству в Альянсе будет следующим шагом для обоих государств.

После этого Альянс неоднократно заявлял о политике открытых дверей союза. Однако Украина так и не получила План действий по членству в НАТО.