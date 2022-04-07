Греція може допомогти в реалізації гуманітарної місії для порятунку жителів Маріуполя – міста, яке знаходиться під постійними обстрілами російських військ та переживає жахливу гуманітарну катастрофу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Греції.

Глава держави розповів членам грецького парламенту про ситуацію в Маріуполі, який знищують російські війська.

– Такого не було в історії Європи протягом усіх років після Другої світової війни, щоб якесь місто руйнували у попіл, знищували повністю. Щоб його блокували і вбивали його мешканців голодом, спрагою… Маріуполь майже знищений. Просто руїни, ось що Росія зробила з нашим мирним Маріуполем, – зазначив президент.

Зеленський розповів, що в колись півмільйонному місті й досі залишаються близько 100 тис. людей. Водночас у місті фактично немає жодної неушкодженої будівлі. Путінські війська здійснювали ракетні удари по лікарнях, пологовому будинку, житлових будинках, театру, де ховалися мирні жителі, зокрема й діти.

У зв’язку з цим Зеленський нагадав, що в Маріуполі завжди проживала велика грецька громада.

Президент зазначив, що, окрім Маріуполя, війська РФ також можуть знищити Одесу.

– Свобода або смерть. Ці слова зараз відображають не лише нашу боротьбу проти спроби РФ підкорити Україну. Це частина вашої ідентичності, яка походить із нашої Одеси – ще одного південного міста України, яке Росія може спробувати знищити так само, як і Маріуполь… Російські війська принесли зараз смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися миром і процвітанням, – розповів Зеленський.

Він також поінформував, що РФ розпочала депортацію людей з півдня України, зокрема з Маріуполя. Через це вже мінімум десятки тисяч українських громадян вивезені на територію РФ і на тимчасово окуповані нею території України.

Глава держави додав, що Росія абсолютно впевнена у власній безкарності за всі ті злочини, які вона здійснює.

– І ми маємо зупинити це, притягнути Росію до відповідальності, врятувати Одесу від такого ж знищення, якого зазнав Маріуполь. Ми повинні знайти усіх депортованих РФ людей. Ми маємо врятувати хоча б тих у Маріуполі, хто ще живий і хто може бути врятований. Я закликаю вас зараз відкрито створити таку нову спілку друзів, яка зможе врятувати українців та греків півдня нашої держави, зможе допомогти Маріуполю. Місто потребує гуманітарної допомоги, порятунку звідти людей, вцілілих і поранених. Росія блокує Маріуполь від початку березня – на землі і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент закликав Грецію використати вплив та можливості як члена Євросоюзу для організації порятунку Маріуполя, а також для примушення Росії до миру, щоб ця країна-агресор назавжди відмовилася від намірів щодо підкорення України.

– Вони знищать всю нашу спільну історію, нашу спільну спадщину. І ми не зможемо задовольнитися тим, що скажемо в майбутньому про Маріуполь: це нові Фермопіли. Коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв та відкинути вороже російське військо геть з нашої української землі. Ми можемо раз і назавжди навчити і Росію, і будь-яких інших потенційних агресорів, що той, хто обирає війну, завжди програє. Той, хто пробує позбавити незалежності і зруйнувати територіальну цілісність держав, завжди програє, – заявив президент.

Під час виступу Володимира Зеленського для членів парламенту Греції також увімкнули звернення двох захисників Маріуполя, етнічних греків, які зараз намагаються зупинити російський наступ на місто. Вони розповіли про нелюдські, катастрофічні умови, в яких зараз перебувають мешканці Маріуполя, про те, що сотні людей помирають під завалами, та закликали допомогти Маріуполю і врятувати людей.

Як нещодавно поінформував міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, в місті через постійні жорстокі обстріли військ РФ зруйновано 90% інфраструктури.

В Маріуполі залишаються не менше 100 тис. мирних мешканців, яких немає можливості евакуювати. При цьому ситуація в Маріуполі залишається за межею гуманітарної катастрофи.

За попередньою оцінкою міської влади, на відновлення інфраструктури Маріуполя знадобиться майже $11,5 млрд.