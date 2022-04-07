Президент Украины Владимир Зеленский призывает усиливать санкционное давление на Россию – заблокировать все российские банки и закрыть порты для всех судов из РФ.

Об этом глава государства заявил сегодня во время обращения к парламенту Греции.

Зеленский обратил внимание, что агрессивные действия РФ изначально были направлены не только на Украину, но и на Европу в целом, в частности, в энергетической сфере.

– Это Россия делает все, чтобы европейцы остались без доступной энергии. И чтобы энергетическая нищета стала новой реальностью на континенте. Это Россия делает все, чтобы спровоцировать вспышку инфляции для многих народов. Россия в прошлом году искусственно создала дефицит на европейском газовом рынке. И сейчас делает все, чтобы искусственно создать дефицит на мировом продовольственном рынке, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас для европейцев вопрос чести ответить на такую политику Кремля.

Президент призвал заблокировать связи всех российских банков с мировой финансовой системой, закрыть порты для всех судов из РФ и блокировать российские нефтяные танкеры, ведь деньги от продажи нефти Кремль вливает в войну против Украины.

– Пока российские войска блокируют мирные города и депортируют наших людей, ни один российский банк не имеет права зарабатывать деньги на связях с мировой финансовой системой. Они все должны быть заблокированы! Все, а не только часть. Пока продолжается эта бессмысленная и жестокая война, ни одно российское судно не имеет права заходить в порты демократического мира. Зачем им помогать? Чтобы заработали еще больше денег на ракеты и бомбы для уничтожения не только Мариуполя, но и Одессы и других наших украинских городов? А в первую очередь – никакой поддержки российским танкерам, этим нефтевозам, обеспечивающим РФ постоянный поток денег на убийства, — заявил Зеленский, обращаясь к членам парламента Греции.

Президент также напомнил, что наше государство нуждается в оружии для победы над войсками РФ. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны, артиллерийских системах и снарядах к ним, бронетехнике и т.д. Как отметил Зеленский, чем быстрее Украина получит такое вооружение, тем больше жизней можно спасти.

Накануне США на фоне жестоких убийств мирных жителей в Украине объявили о новом пакете антироссийских санкций. Он предусматривает блокирующие ограничения против Сбербанка и Альфа-Банка. Вашингтон также вводит санкции против двух дочерей Владимира Путина, супруги и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова, против членов Совбеза РФ, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина.

5 апреля Евросоюз объявил пятый пакет санкций против РФ. Он предусматривает полный запрет транзакций в четырех российских банках (в списке есть ВТБ), полный запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, частичный запрет российским кораблям заходить в порты стран ЕС и т.д. В Евросоюзе обещают запретить импорт угля из РФ, а следующими могут стать нефть и газ.