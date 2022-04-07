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Факти / Світ

Це сильне рішення: Зеленський подякував Кіпру за недопуск російських кораблів у порти

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Кіпру за рішення про недопуск російських кораблів до портів.

Про це він заявив, звертаючись до парламенту країни під час відеоконференції.

– Народе Кіпру! Я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським Союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення – про недопуск російських військових кораблів у ваші порти. Це справді посилює безпеку у всьому нашому регіоні, – заявив Зеленський.

Також глава держави подякував кіпріотам за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.

Також 7 квітня Володимир Зеленський звернувся до парламенту Греції. Глава держави розповів членам грецького парламенту про ситуацію в Маріуполі, який знищують російські війська.

Президент закликав Грецію використати вплив та можливості як члена Євросоюзу для організації порятунку Маріуполя, а також для примушення Росії до миру.

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