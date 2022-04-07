Президент України Володимир Зеленський подякував Кіпру за рішення про недопуск російських кораблів до портів.

Про це він заявив, звертаючись до парламенту країни під час відеоконференції.

– Народе Кіпру! Я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським Союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення – про недопуск російських військових кораблів у ваші порти. Це справді посилює безпеку у всьому нашому регіоні, – заявив Зеленський.

Також глава держави подякував кіпріотам за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.

Також 7 квітня Володимир Зеленський звернувся до парламенту Греції. Глава держави розповів членам грецького парламенту про ситуацію в Маріуполі, який знищують російські війська.

Президент закликав Грецію використати вплив та можливості як члена Євросоюзу для організації порятунку Маріуполя, а також для примушення Росії до миру.