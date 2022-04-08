Конгресс США 7 апреля принял законопроект о запрете импорта нефти и газа из России, что является одной из последних мер в рамках усилий американского правительства по экономической изоляции и наказанию Кремля за его неспровоцированное вторжение в Украину.

Голосование в Сенате Конгресса прошло единогласно — 100 из 100 сенаторов проголосовали “за”. Затем Палата представителей одобрила его, отдав “за” 413 голосов, когда “против” проголосовали 9 конгрессменов. Тем самым законопроект был отправлен на подпись к президенту США Джо Байдену.

Законопроектом запрещается импорт нефти, газа, угля и других энергетических продуктов из России. Это произошло почти через месяц после того, как Джо Байден подписал указ, который предписывал практически те же самые меры.

Законопроект преобразовывает указ президента США в закон, что значительно усложнит будущему президенту возможность отменить его. Проект закона был принят после того, как он несколько недель пролежал в Сенате.

При этом запрет на импорт нефти был принят сразу после подавляющего одобрения законопроекта об отмене постоянных нормальных торговых отношений России с США, часто называемых статусом “наиболее благоприятствуемой нации”. Проект закона также предусматривает разрыв нормальных торговых отношений с Беларусью, ключевым союзником России.

— Этот пакет мер направлен на то, чтобы использовать все инструменты экономического давления на Владимира Путина и его приближенных олигархов, — сказал сенатор Рон Уайден, округ Колумбия.

Он добавил, что путинская Россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, который существует с конца Второй мировой войны.

Это не единственное событие по изоляции России, которое произошло 7 апреля.

Ранее Европейский парламент большинством голосов проголосовал за резолюцию эмбарго российских энергоносителей. Правда резолюция евродепутатов носит рекомендательный характер.

Также 7 апреля Генеральная ассамблея ООН приняла решение приостановить членство РФ в Совете ООН по правам человека. Сразу после голосования представитель России объявил ,что страна-агрессор сама покинет этот правозащитный орган, не дожидаясь вступления решения ГА ООН в силу.