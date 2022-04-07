Министры иностранных дел стран-членов НАТО должны обсудить дальнейшие поставки вооружения Украине.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания членов Альянса.

По его словам, есть безусловная необходимость продолжать поддерживать Украину. Поэтому должно состояться обсуждение предоставления Украине тяжелого вооружения.

— На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим необходимость большего количества систем противовоздушной обороны, противотанкового оружия, легкого, а также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины, — сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что это оружие необходимо Украине для обеспечения его права на самооборону.

В Брюсселе глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом решительно заявил, что Украина нуждается в самолетах, противокорабельных ракетах, бронетранспортерах и тяжелых системах противовоздушной обороны.

Источник: Европейская правда