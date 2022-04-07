Міністри закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні мають обговорити подальше постачання озброєння Україні.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання членів Альянсу.

За його словами, є безумовна потреба продовжувати підтримувати Україну. Тому має відбутися обговорення надання Україні важкого озброєння.

– На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї, легкої, але і також важкої зброї, і багато інших видів підтримки України, – сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що ця зброя необхідна Україні для забезпечення її права на самооборону.

У Брюсселі голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом рішуче заявив, що Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів та важких систем протиповітряної оборони.

Джерело: Європейська правда