Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ

Міністри країн НАТО обговорять постачання Україні важкого озброєння

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні мають обговорити подальше постачання озброєння Україні.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання членів Альянсу.

За його словами, є безумовна потреба продовжувати підтримувати Україну. Тому має відбутися обговорення надання Україні важкого озброєння.

– На нашій зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО пізніше, я впевнений, що ми обговоримо потребу більшої кількості систем протиповітряної оборони, протитанкової зброї, легкої, але і також важкої зброї, і багато інших видів підтримки України, – сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що ця зброя необхідна Україні для забезпечення її права на самооборону.

У Брюсселі голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом рішуче заявив, що Україна потребує літаків, протикорабельних ракет, бронетранспортерів та важких систем протиповітряної оборони.

Джерело: Європейська правда

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка