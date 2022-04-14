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Факты / Мир

США готовы к действиям в отношении стран, которые подрывают санкции против России

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Джанет Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны, которые сохраняют нейтральную позицию по поводу вторжения России в Украину, могут столкнуться с глобальной изоляцией.

США призвали Китай не подрывать санкции и не оказывать помощь России, а также попросили такие страны как Индия занять более жесткую позицию в отношении РФ.

— Позвольте мне сказать несколько слов тем странам, которые видят возможность выигрыша, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, которую оставили другие. Такие мотивы недальновидны. И давайте поймем, объединенная коалиция стран, которая вводит санкции, не останется равнодушной к действиям, которые их подрывают, — сказала Йеллен.

Она отметила, что “на отношение мира к Китаю и его дальнейшей экономической интеграции может повлиять реакция страны на наш призыв к решительным действиям в отношении России”.

– Китай не может ожидать, что мировое сообщество будет уважать его призывы к принципам суверенитета и территориальной целостности в будущем, если не будет уважать эти принципы сейчас, когда это имеет значение, – предупредила министерство финансов США.

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Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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