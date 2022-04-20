В войне с Украиной Россия потеряла в 3,5 раза больше техники – аналитики Oryx

С 24 февраля, то есть начала полномасштабного вторжения в Украину, армия России уже потеряла 3 002 единицы техники, из которых уничтожено полностью – 1 588, повреждено – 47, брошено – 244 и захвачено – 1 123. Об этом свидетельствуют данные аналитиков проекта Oryx, занимающихся документированием потерь оборудования во время российского вторжения в Украину.

Больше всего враг потерял автомобильной техники – 834 единицы, танков – 521, БМП – 532, бронированных машин – 307.

Аналитики также подсчитали технические потери ВСУ, которые в 3,5 раза ниже, чем в РФ.

В частности, Украина потеряла 848 единиц техники, из которых 389 уничтожено, 22 – повреждено, 36 – брошено и 401 – захвачено врагом. Среди утраченной техники: 125 – танков, 88 – БМП и 75 бронированных машин.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 20 апреля армия РФ потеряла около 20,9 тыс. личного состава.

Недосчитались Россия также 815 танков, 2 087 боевых бронированных машин, 391 единица артиллерийских систем, 136 реактивных систем залпового огня, 67 систем ПВО, 171 самолета, 150 вертолетов, 1 504 единицы автомобильной техники и т.д.

Источник: Oryx