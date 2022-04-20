У війні з Україною Росія втратила у 3,5 рази більше техніки – аналітики Oryx

З 24 лютого, тобто початку повномасштабного вторгнення в Україну, армія Росії вже втратила 3 002 одиниці техніки, з яких знищено повністю – 1 588, пошкоджено – 47, кинуто – 244 та захоплено – 1 123. Про це свідчать дані аналітиків проєкту Oryx, які займаються документуванням втрат обладнання під час російського вторгнення в Україну.

Найбільше ворог втратив автомобільної техніки – 834 одиниці, танків – 521, БМП – 532, броньованих машин – 307.

Аналітики також підрахували технічні втрати ЗСУ, які у 3,5 рази нижчі, ніж у РФ.

Зокрема, Україна втратила 848 одиниць техніки, з яких 389 знищено, 22 – пошкоджено, 36 – кинуто та 401 – захоплено ворогом. Серед втраченої техніки: 125 – танків, 88 – БМП та 75 броньованих машин.

За даними Генштабу ЗСУ, із 24 лютого до 20 квітня армія РФ втратила близько 20,9 тис. особового складу.

Недорахувалася Росія також 815 танків, 2 087 бойових броньованих машин, 391 одиницю артилерійських систем, 136 реактивних систем залпового вогню, 67 систем ППО, 171 літака, 150 гелікоптерів, 1 504 одиниці автомобільної техніки тощо.

Джерело: Oryx