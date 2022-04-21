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Факты / Мир

Кива попросил у Путина убежище и гражданство РФ

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
ілля кива

Экснардеп Верховной Рады от ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в государственной измене, попросил у Путина политическое убежище и гражданство России.

В обращении экснардеп заявил, что вел в Украине “активную борьбу с фашизмом”, за что на него якобы по политическим мотивам завели ряд уголовных дел.

— Я дисциплинированный, сильный человек, осознающий ответственность за свои поступки, готовый стать в строй России и продолжить борьбу за интересы наших братских народов. Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию как свою Родину, — говорится в документе.

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15 марта Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила ему о подозрении.

Ранее Кива принял участие в одном из пропагандистских шоу на РосТВ и публично призвал высшее руководство РФ к захвату государственной власти в Украине.

Среди прочего, Кива предлагал физически устранить Зеленского и публично призывал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

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