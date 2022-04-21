Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

Кива попросив у Путіна притулок і громадянство РФ

Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
ілля кива

Екснардеп Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива, якого підозрюють у державній зраді, запросив у Путіна політичний притулок і громадянство Росії.

У зверненні екснардеп заявив, що вів в Україні “активну боротьбу з фашизмом”, за що на нього нібито з політичних мотивів завели низку кримінальних справ.

– Я дисциплінована, сильна людина, яка усвідомлює відповідальність за свої вчинки, готова стати в стрій Росії і продовжити боротьбу за інтереси наших братніх народів. Прошу дозволити надати мені політичний притулок і можливість бути громадянином Російської Федерації. Клянуся вірно виконувати покладені на мене зобов’язання, зміцнювати державні кордони та захищати Російську Федерацію як свою Батьківщину, – йдеться у документі.

Читайте
Британія запровадила санкції проти представника Міноборони РФ та Іллі Киви

15 березня Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Раніше генпрокурорка Ірина Венедиктова оголосила йому про підозру.

Раніше Кива взяв участь в одному з пропагандистських шоу на росТБ і публічно закликав вище керівництво РФ до захоплення державної влади в Україні.

Серед іншого Кива пропонував фізично усунути Зеленського та публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка