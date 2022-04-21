Екснардеп Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива, якого підозрюють у державній зраді, запросив у Путіна політичний притулок і громадянство Росії.
У зверненні екснардеп заявив, що вів в Україні “активну боротьбу з фашизмом”, за що на нього нібито з політичних мотивів завели низку кримінальних справ.
– Я дисциплінована, сильна людина, яка усвідомлює відповідальність за свої вчинки, готова стати в стрій Росії і продовжити боротьбу за інтереси наших братніх народів. Прошу дозволити надати мені політичний притулок і можливість бути громадянином Російської Федерації. Клянуся вірно виконувати покладені на мене зобов’язання, зміцнювати державні кордони та захищати Російську Федерацію як свою Батьківщину, – йдеться у документі.
15 березня Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Раніше генпрокурорка Ірина Венедиктова оголосила йому про підозру.
Раніше Кива взяв участь в одному з пропагандистських шоу на росТБ і публічно закликав вище керівництво РФ до захоплення державної влади в Україні.
Серед іншого Кива пропонував фізично усунути Зеленського та публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.