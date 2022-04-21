Екснардеп Верховної Ради від ОПЗЖ Ілля Кива, якого підозрюють у державній зраді, запросив у Путіна політичний притулок і громадянство Росії.

У зверненні екснардеп заявив, що вів в Україні “активну боротьбу з фашизмом”, за що на нього нібито з політичних мотивів завели низку кримінальних справ.

– Я дисциплінована, сильна людина, яка усвідомлює відповідальність за свої вчинки, готова стати в стрій Росії і продовжити боротьбу за інтереси наших братніх народів. Прошу дозволити надати мені політичний притулок і можливість бути громадянином Російської Федерації. Клянуся вірно виконувати покладені на мене зобов’язання, зміцнювати державні кордони та захищати Російську Федерацію як свою Батьківщину, – йдеться у документі.

Читайте Британія запровадила санкції проти представника Міноборони РФ та Іллі Киви

15 березня Верховна Рада позбавила Іллю Киву мандата народного депутата. Раніше генпрокурорка Ірина Венедиктова оголосила йому про підозру.

Раніше Кива взяв участь в одному з пропагандистських шоу на росТБ і публічно закликав вище керівництво РФ до захоплення державної влади в Україні.

Серед іншого Кива пропонував фізично усунути Зеленського та публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.