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Факты / Мир

Война в Украине может затянуться до конца 2023 года – Джонсон

Валентина Летяк редактор ленты
Борис Джонсон

Существует “реальная вероятность” того, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Индии.

– У Путина огромная армия. У него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, – это продолжать пытаться использовать свой ужасающий, жестокий подход – во главе с артиллерией – пытаясь перемолоть украинцев. И он очень близок к захвату сухопутного моста в Мариуполе, – сказал глава британского правительства.

Джонсон считает, что ситуация все еще непредсказуема, однако, несмотря на военное превосходство, “Владимир Путин не сможет покорить дух украинского народа”.

– То, что он делает каждый день, укрепляет и укрепляет волю к сопротивлению народа Украины, – отметил он.

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Источник: Business Insider

Фото: Depositphotos

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