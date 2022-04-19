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Факты / Мир

Джонсон призвал НАТО укрепить обороноспособность Украины для невозможности нового вторжения РФ – ОП

Анастасия Гевко редактор ленты
Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил премьер-министра Британии Бориса Джонсона за поддержку Украины и призыв усилить обороноспособность украинского государства до такого уровня, чтобы новое вторжение России стало невозможным.

– Это серьезное заявление нашего союзника. Это постоянно подчеркивает президент Владимир Зеленский, когда говорит о необходимости большего количества вооружений для противостояния РФ, – подчеркнул Ермак в заявлении, опубликованном на его канале в Telegram во вторник, 19 апреля.

Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что такое заявление Борис Джонсон сделал после видеопереговоров лидеров стран Североатлантического союза.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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