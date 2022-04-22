Війна в Україні може затягнутися до кінця 2023 року – Джонсон

Існує “реальна ймовірність” того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на прес-конференції в Індії.

– У Путіна величезна армія. У нього дуже складне політичне становище, бо він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який він зараз має, – це продовжувати намагатися використати свій жахливий, жорстокий підхід – на чолі з артилерією – намагаючись перемолоти українців. І він дуже близький до захоплення сухопутного мосту в Маріуполі, – сказав глава британського уряду.

Джонсон вважає, що ситуація все ще непередбачувана, проте, незважаючи на військову перевагу, “Володимир Путін не зможе підкорити дух українського народу”.

– Те, що він робить щодня, зміцнює й зміцнює волю до опору народу України, – зазначив він.