Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 58 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>386 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Світ

Війна в Україні може затягнутися до кінця 2023 року – Джонсон

Валентина Летяк редакторка стрічки
Борис Джонсон

Існує “реальна ймовірність” того, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на прес-конференції в Індії.

– У Путіна величезна армія. У нього дуже складне політичне становище, бо він зробив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який він зараз має, – це продовжувати намагатися використати свій жахливий, жорстокий підхід – на чолі з артилерією – намагаючись перемолоти українців. І він дуже близький до захоплення сухопутного мосту в Маріуполі, – сказав глава британського уряду.

Джонсон вважає, що ситуація все ще непередбачувана, проте, незважаючи на військову перевагу, “Володимир Путін не зможе підкорити дух українського народу”.

– Те, що він робить щодня, зміцнює й зміцнює волю до опору народу України, – зазначив він.

Читайте
Джонсон закликав НАТО зміцнити обороноздатність України для неможливості нового вторгнення РФ – ОП

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Business Insider

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка